Yaklaşık 30 milyon TL yatırım yapılan parkta sona gelindi

Aydın merkezdeki Mimar Sinan Parkı'nda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Çalışmaların sona yaklaştığı parkta daha önce 502 yeni ağaç dikilirken, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Aydın'a yeni bir park daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Aydın'da birçok noktada eşzamanlı olarak yatırımlar yapmaya devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Mimar Sinan Parkı'nda da çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. 31 bin metrekarelik parka yaklaşık 30 milyon liralık yatırım yapıldı. Aydınlıların tüm günlerini geçirebilecekleri parkta, kütüphaneden etkinlik alanlarına, yürüyüş-bisiklet yollarından tenis kortuna, çocuk oyun alanlarından tematik koku bahçelerine kadar birçok farklı kullanıma yer veriliyor. Parkta ayrıca spor alanları, kaykay pisti ve fitness alanı da unutulmadı.

Parkın şimdiden Aydın'a hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Çerçioğlu, çok yakında hizmete alınacak olan parkla Aydın'a ve mahalleye değer katılacağını söyledi.