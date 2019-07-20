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Yakup'a 3 gün sonra kavuştu, gözyaşlarını tutamadı

Söke’de Fadime Karabulut’a ait ‘Yakup’ adlı papağan, kediden korkunca kaçtı.

Söke'de Fadime Karabulut'a ait ‘Yakup' adlı papağan, kediden korkunca kaçtı. Sosyal medya hesabından yaptığı çağrı ile papağanının kaybolduğunu duyuran Fadime Karabulut, Yakup'tan gelecek haberi 3 gün bekledi. Söke Belediyesi Fatma Suat Orhon Müze ve Sanat Evine gelen papağanı, müze görevlisi Ufuk Güdücü fark etti. Papağanı yakalayan Ufuk Güdücü sosyal medyadan papağanın sahibi Fadime Karabulut'a ulaştı. Söke Belediyesi'ne gelerek papağanını teslim alan Fadime Karabulut ile papağan Yakup arasındaki buluşma anı görülmeye değerdi. Hayvan sever Fadime Karabulut göz yaşlarını tutamazken, duygusal anlar yaşadı. Fadime Karabulut, Söke Belediyesi çalışanı Ufuk Güdücü'ye teşekkür etti.

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