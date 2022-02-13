Aydın'ın İncirliova ilçesinde bulunan Yalkı Çayı üzerinde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Tersip bendi ve taş tahkimat çalışmalarının ardından Yalkı Çayı'nda taşkın riski azalacak.

Aydın genelinde bulunan dere yataklarının genişletilmesi ve taşkın riskinin azaltılmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda İncirliova'da bulunan Yalkı Çayı'nda da taşkın riskinden korunması için tersip bendi ve taş tahkimat çalışmaları başlatıldı. Bölgeye giden teknik heyet çalışmaları yerinde incelerken çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgede bulunan tarım arazileri de taşkın riskine karşı korunacak.