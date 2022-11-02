Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yalnız yaşayan Cüneyt Keser (54), akrabası tarafından evinde ölü olarak bulundu.

Olay, saat 19. 00 sıralarında Hacıfeyzullah Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Cüneyt Keser'e yemek getiren akrabası Ş.E evin kapısının açık olduğunu görünce içeriye girdi. Cüneyt Keser'i yerde hareketsiz bulan Ş.E durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Cüneyt Keser'in hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Keser'in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.