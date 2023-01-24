Yan saha zemin çalışmaları sona erdi, saha hizmete açıldı

Aydın Adnan Menderes Stadyumu'nda bulunan yan sahalar, FIFA standartlarında yenilenirken, çalışmaların tamamlanmasının ardından hizmete açılan sahanın en az 8 yıl maçlara ev sahipliği yapması bekleniyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Aydın Adnan Menderes Stadyumu yan sahalarda başlatılan yenileme çalışmaları sona erdi. Geçtiğimiz Kasım ayında başlatılan çalışmalar çerçevesinde sahalarda yapılan yenilemelerin ardından tribünlerde de düzenleme çalışmaları gerçekleştirildi. 35 amatör futbol takımının yanı sıra çeşitli turnuva ve etkinliklerle de yoğun olarak kullanılan sahada mevcut ve yıpranmış zemin sökülerek FIFA standartlarında yenilendi. Aydın'da amatör futbol takımlarının adresi olan 1 ve 2 no'lu yan sahalar, antrenman ve maçlara uygun hale gelerek hizmete açıldı.

Yapılan çalışmaların yaklaşık 5 milyon TL olduğunu ifade eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu; “Aydın Adnan Menderes Stadyumu 1 ve 2 no'lu yan sahanın zemin yenileme ve komple bakım işi bitti. Bugünden itibaren her iki sahada da antrenmanlara ve maçlara başlayacağız. Başta Bakanımız Muharrem Kasapoğlu'nun desteği ve Valimiz Hüseyin Aksoy'un başkanlığı ile beraber 2021 yılı Haziran'da Ankara'da protokol imzalanmıştı. Aydın adına yaklaşık 41 tane protokol imzalanmıştı. 2022 başında bu protokoller imzalanıp bize geldikten sonra da çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başladık. Aydın'da şu anda imzalanan protokollerden hayata geçmeyen hiç bir projemiz yok. Sadece 4 proje, onaydan sonra bir iki ay içerisinde ihaleye çıkacak. Kardeşköy Mahallesi'nde BAL ligi standartlarında 500 kişilik tribünü, 4 soyunma odası, aydınlatması ve yanında halı sahası olan bir tesisi kazandırdık. Ardında da aynı şekilde Serçeköy'de de tesisimizi kazandırdık. Bu 2 tesisimiz de en azından 1 ve 2 no'lu sahaların yüzde 50 yükünü alacak şekilde biri batıda biri doğuda olacak şekilde saha planlamamızı yaptık. Onların da temellerini attık. Mart sonu Nisan başı gibi o sahalarımızı da kullanıma açmayı planlıyoruz. Yan sahalarımızda 2 ay gibi bir gecikme yaşadık maalesef takımlarımız maçlarını dışarıda oynamak zorunda kaldı ama bu çalışmamızın sonunda en az 8 yıl burada zevkli maçlar izleyeceğiz. Şu anda bu sahalarımızın yenileme bedeli 5 milyon TL civarında, Kardeşköy ve Serçeköy'deki BAL ligi standartlarına uygun sahalarımızın maliyeti ise 7 ila 10 milyon TL arasında. Bu konuda da bakanımız, valimiz ve milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. Desteklerini hiç esirgemediler ve hala daha tesisleri yapma konusunda hızlı bir şekilde çalışıyoruz” dedi.