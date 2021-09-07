Yanan araçtan son anda kurtuldu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde park halinde eski bir araç alev alev yandı. Yangın sırasında bir kişinin içeride yattığını son anda fark eden bir kadın, uyuyan vatandaşı kurtardı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Candan Tarhan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eski hurda bir aracın yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler yangını büyümeden söndürdü. Yangında içeride uyuduğu öğrenilen ve sokakta yaşayan bir vatandaş başka bir vatandaş tarafından son anda kurtarıldı. Aşırı derecede alkollü olduğu iddia edilen vatandaş "Ben yakmadım, bu işte sabotaj var başka birisi yaktı" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.