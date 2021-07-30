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Yangın beş yıldızlı otele sıçramadan söndürüldü

Aydın’ın Didim ilçesinde ki 5 yıldızlı bir otelin çevresindeki yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Aydın'ın Didim ilçesinde ki 5 yıldızlı bir otelin çevresindeki yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.



Yangın, Akbük Mahallesi'ndeki beş yıldızlı bir otel çevresinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otluk ve ağaçlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek otele sıçramadan söndürüldü. Kısa süreli panik oluşturan yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı.



Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

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