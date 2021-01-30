Yangında ağır yaralanan Aktaş hayatını kaybetti

Aydın'ın Efeler ilçesinde geçtiğimiz günlerde çıkan ev yangınında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ali İhsan Aktaş (50) hayatını kaybetti. Aktaş'tan geriye 10 yaşındaki oğlu ile çekilmiş hatıra fotoğrafları kaldı.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü sabaha karşı Efeler Mahallesi 1414 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katlı bir evde sabaha karşı yangın çıktı. Alevlere uykuda yakalanan ev sahipleri alevlerin içerisinden kendilerini dışarıya zor attı. Ailenin yardım çığlıklarını duyan komşular hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangında Ali İhsan Aktaş (50), eşi Zeynep Aktaş (50) ve 10 yaşındaki oğulları yaralandı. Ambulansla hastane kaldırılan yaralılardan Ali İhsan Aktaş İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. İzmir'de tedavi altına alınan Aktaş doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Aktaş'ın ölüm haberi ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğarken, Aktaş'tan geriye oğlu ile çekilmiş onlarca hatıra fotoğrafı kaldı.