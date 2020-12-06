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Yangında iki araç kullanılmaz hale geldi

Aydın’ın Efeler ilçesinde kundaklandığı iddia edilen araç ile birlikte 2 araç kullanılmaz hale geldi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde kundaklandığı iddia edilen araç ile birlikte 2 araç kullanılmaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, saat 04.00 sıralarında B.E.'ye ait 09 ACG 018 plakalı araç, iddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen kişi yada kişiler tarafından ateşe verildi. Bir anda arabayı saran alevler, park halindeki 09 P 0085 plakalı minibüse de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yanan araçlara müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın nedeniyle iki araç ta kullanılmaz hale geldi.


Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

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