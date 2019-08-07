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Yangında mahsur kalan öğrenci, demir korkuluk kırılarak kurtarıldı

Aydın’ın Efeler ilçesindeki bir evde çıkan yangında mahsur kalan öğrenciyi, mahalle esnafı demir korkuluğu kırıp kurtardı.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir evde çıkan yangında mahsur kalan öğrenciyi, mahalle esnafı demir korkuluğu kırıp kurtardı. Bir üst katta kalan üç aylık bir bebek, anne ve babası da dumandan etkilendi.


Yangın, Kurtuluş Mahallesi 2017 Sokak'ta bulunan bir apartmanda çıktı. 3 katlı apartmanın birinci katında elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın bir anda bütün evi sardı. Yangını gören vatandaşlar hemen itfaiyeye haber verdi. Yangın sırasında evde mahsur kalan 24 yaşındaki M.P.C. isimli üniversite öğrencisinin yardım çığlıklarına mahalle esnafı koştu. Vatandaşlar öğrencinin bulunduğu odanın camına tırmanarak, demir korkuluğu levye ile kırdı. Esnaflar, daha sonra camı kırıp evde mahsur kalan M.P.C.'yi pencereden çıkardı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Pencereden çıkarılan M.P.C. ve üst katta dumandan etkilenen üç aylık bebek, anne ve babası olay yerine gelen ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi hastanesine kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.



“Çocuğu pencereden çıkarmasak ölebilirdi”


Yangında mahsur kalan üniversite öğrencisini korkulukları kırıp pencereden kurtaran mahalle esnaflarından Hilmi Eskin, “Dumanların çıktığını görünce binaya koştuk. Buraya geldiğimizde evde mahsur kalan çocuğu kurtarmak için kapıyı kırdık ama alevlerden içeriye giremedik. Daha sonra esnaf arkadaşlarla pencereye tırmandık. Penceredeki demir korkuluğu kırdıktan sonra, çocuğu pencereden aşağıya indirdik. Biz çocuğa müdahale etmeseydik çocuk ölebilirdi” diye konuştu.



Kaynak; Fuat Çakmak

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