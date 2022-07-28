Yangından zarar gören bahçelerde incelemede bulunuldu

Aydın'ın Söke ilçesinde yangından zarar gören bahçelerde incelemelerde bulunulurken, 58 dekar zeytinlik ve 2 dekar incir bahçesinin zarar gördüğü tespit edildi.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Sazlı ve Argavlı Mahallelerinde etkili olan orman yangınlarında etkilenen üreticilerin bahçelerinde incelemelerde bulunarak çalışma gerçekleştirdi. Sazlı ve Argavlı Mahallelerinde meydana gelen yangından 3 üreticiye ait 58 dekar zeytinlik ve 2 dekar incir bahçesi zarar gördü. İlçe müdürlüğü teknik ekibi tarafından yerinde inceleme yapılarak, zarar gören alanlar için afet ihbarında bulunuldu.