Yangından zarar gören zeytin ağaçları için çalışma başlatıldı

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen yangından zarar gören zeytin ağaçları için afet ihbarında bulunuldu.

Söke Ovacık mevkiinde dün akşam saatlerinde ormanlık alanda başlayan yangın ekiplerin hızlı müdahalesi ile söndürüldü. Yangından zirai alanlarda etkilendi. İçerisinde zeytin ağaçlarının bulunduğu bahçeler alevlerden etkilendi. Yangın sonrasında Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yangından zarar gören zirai alanlar ile ilgili çalışma başlatıldı. Müdürlük tarafından zeytinlik alanları etkilenen üreticiler için afet ihbarında bulunulduğu öğrenildi.