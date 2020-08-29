Yankesici kadın suçüstü yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir vatandaşın cüzdanını alıp kaçmaya çalışan yankesici kadın polisin kovalamacası sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Perşembe pazarı içerisinde halkın yoğun olduğu yerde devriye görevi ifa eden polis ekipleri, şüpheli bir kadını fiziki takibe aldı. Şüpheli kadının bir vatandaşın arka cebinden cüzdanını alıp kaçmaya başlaması üzerine pazar içerisinde yapılan kovalamaca sonucu Hırsızlık ve Yankesilik gibi suçlardan toplam 8 adet kaydı bulunan S. T. (44) isimli kadın suçüstü yakalandı. Şüpheli kadın çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.