Yanlış ihbar ekipleri harekete geçirdi, gerçek olay yerine gelince anlaşıldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde evinde rahatsızlanan bir kişinin “öldüğü” sanılarak ihbar edilmesi ekipleri harekete geçirdi, gerçek ise olay yerine gidince anlaşıldı.

Olay, Efeler Mahallesi 2294 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.G. (63) isimli bir kişi evinde rahatsızlandı. Adamı hareketsiz gören yakınları ise öldüğünü sanarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri gerçeği olay yerine gelince öğrendi. Yapılan yanlış ihbar ekipleri adeta teyakkuza geçirirken, rahatsızlanan M.G. ilk müdahalenin ardından ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.G.'nin ölmediği gören yakınları ise derin bir “oh” çekti.