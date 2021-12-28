Yaptığı hoparlör kutusu dikkat çekti

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan ayakkabı tamir ustası Murat Yardım (46), pratik zekasını kullanarak yaptığı hoparlör ile müşterilerinin dikkatini çekiyor.

Aydın'da çırak olarak geldiği atölyede usta olarak devam eden 46 yaşındaki ayakkabı tamir ustası Murat Yardım, 4 metrekarelik atölyesinde mesleğini ilk günkü heyecan ile sürdürüyor. Gününün çoğunu küçük dükkanında geçiren ve vakit geçirmek için müzik dinleyen Yardım'ın, kullanılmayan ayakkabı kutusundan yaptığı hoparlörü ise gelen müşterilerinin dikkatini çekiyor. İşi gereği elinde bulunan fazla ayakkabı kutularını da bir şekilde değerlendirdiğini ifade eden Yardım; “Yeni hoparlör almak istesem maliyetli olacaktı. Elimde önceden kalan araba hoparlöründen vardı. Buna da sanayiye gidip kabin yaptırmam gerekiyordum. Ne yapabilirim diye düşündüm. İşim gereği dükkanımda çok fazla ayakkabı kutusu var be bunlardan kabin yapabileceğimi düşündüm. ayakkabı kutusunun kapağının ortasını delip içine hoparlörü oturttum. Hoparlörü normal bir şekilde kullanmaya kalktığımda tiz sesleri daha çok veriyordu. Ses düzgün gelmiyordu. Şimdi ise tok bir ses gelmeye başladı. Kabin yaptırmakla uğraşmadım kendim elimdeki imkanları değerlendirerek daha pratik çözüm buldum ve kendi hoparlörümü yaptım. Baya iyi ses de veriyor” dedi.