Yaralı baykuş, tedaviye alındı

Aydın'ın Çine ilçesinde yaralı halde bulunan bir baykuş Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince bakıma alındı. Yaralı baykuş tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya salıverilecek.

Çine ilçesine bağlı Karakollar Mahallesi'nde yaralı bir baykuş bulan vatandaşlar durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine bildirerek yardım istedi. Bölgeye giden ekipler yaralı olduğu için uçamayacak kadar bitkin vaziyetteki baykuşu alarak rehabilitasyon merkezine götürdü. Veteriner hekimler tarafından muayenesi yapılarak bakıma alınan baykuşun sağlığına kavuştuktan sonra doğal ortamına bırakılacağını belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri vatandaşlara çevreye duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.