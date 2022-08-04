Yaralı deniz kaplumbağasına EKODOSD'dan yardım eli

Aydın'ın tarihi ve doğal güzelliklerinin korunması adına önemli çalışmalar yapan Ekosistemi Koruma ve Doğasevenler Derneği (EKODOSD), yoğun deniz trafiğinin yaşandığı İzmir Körfezi'nde yaralı halde bulunan deniz kaplumbağasını teslim alarak, kontrollerini gerçekleştirdi.

İzmir'in Narlıdere açıklarında itfaiye ekipleri sualtı ve suüstü arama kurtarma birimi tarafından denizde yaralı halde bulunan deniz kaplumbağasını, Ekosistemi Koruma ve Doğasevenler Derneği'ne (EKODOSD) teslim edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar İzmir Şube Müdürlüğü ile iletişime geçen EKODOSD, caretta caretta cinsi deniz kaplumbağasını teslim alarak Kuşadası'na getirdi. Buradaki ilk kontrollerin ardından, yaralı deniz kaplumbağası tedavisi için, Dalyan'da bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) götürüldü.

Son yıllarda caretta caretta cinsi iribaş deniz kaplumbağalarının İzmir Körfezi'nde yaralandığını ifade eden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü; “Deniz trafiğinin yoğun olması, dikkatsizlik ve bazen de insan kaynaklı olarak son yıllarda İzmir Körfezi'nde, caretta caretta iribaş deniz kaplumbağalarının yaralandıklarını görmekteyiz. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Sualtı ve Suüstü Arama Kurtarma Birimi tarafından Narlıdere Cafe Costa açığında denizde bulunarak, İnciraltı'ndaki merkeze getirilen kaplumbağayla ilgili bize bilgi verildi. Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı, Doğa Koruma ve Milli Parklar İzmir Şube Müdürlüğüyle iletişime geçtik. DKMP tarafından İnciraltı'ndan alınan kaplumbağayı yolda teslim alarak, Kuşadası'nda EKODOSD'a getirdik. Yaptığımız kontrollerde, C.carettanın alt kabuğunda muhtemelen önceki zamanda bir kaza yaşayıp yaralandığını ve sonradan kendi kendine iyileştiği tespit edildi. Kaplumbağanın başında frontal bölgesinden aşağıya doğru bir yaranın oluştuğu, bunun da insan kaynaklı olabileceği düşünülmektedir. C.caretta başındaki bu yaradan dolayı dalamadığı, beslenemediği, karapasta yosunlaşma başladığı ve üzerinde farklı türde parazitlerin oluştuğu görüldü. Bir gece EKODOSD'ta kalan C.carettanın tedavisi için, Dalyan'da bulunan DEKAMER (Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi) ile görüşüldü. Bugün Kuşadası'na gelen DEKAMER veterineri Koray Kabadayıoğlu, yaralı kaplumbağayı kontrol ederek, yaraya ilk müdahalesini yaptı ve gerekli ilaçları verdi. C.carettanın, daha detaylı tedavi yöntemlerinin uygulanması için merkeze götürüldü. Merkezde yapılacak tedaviden sonra, dalış yapabildiği ve beslenebildiği duruma geldiğinde tekrar doğal yaşam alanı olan denize bırakılacak. Deniz Kaplumbağaları hedef dışı avcılıkla ağlara takılma, sürat yapan deniz araç kazalarıyla, plastik poşet yutma gibi nedenlerle sık sık yaralanmakta ve yaşamlarını kaybetmektedirler. Bazen de insan kaynaklı olarak kasti yaralanmalar görülmektedir. Bu kaplumbağada olduğu gibi, duyarlı vatandaşların ihbarları, Doğa Koruma ve Milli Parklar, İzmir Büyükşehir İtfaiyesi Sualtı ve Suüstü Arama Kurtarma Birimi, DEKAMER ve EKODOSD işbirliğiyle nadir deniz canlılarının hayatta kalması sağlanmaktadır” dedi.