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Yaralı kızıl şahine sahip çıktılar

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, vatandaşlar tarafından doğada yaralı halde bulunan kızıl şahin, tedavisinin yapılması için görevlilere teslim edildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, vatandaşlar tarafından doğada yaralı halde bulunan kızıl şahin, tedavisinin yapılması için görevlilere teslim edildi.


Nazilli'de doğada gezintiye çıkan vatandaşlar yaralı bir kızıl şahin buldu. Yaralı kızıl şahine sahip çıkan vatandaşlar, yabani hayvanı Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü, Nazilli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesinde görevli personele teslim etti. Görevliler tarafından teslim alınan yaralı şahin tedavisinin yapılması için Adnan Menderes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine gönderildi. Kızıl şahinin tedavisinin tamamlanmasının ardından tekrar doğaya salınacağı öğrenildi.

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