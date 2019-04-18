Yaralı köpeği veterinere yetiştiren şehriçi şoförünü Başkan Çerçioğlu ödüllendirdi

Aydın'ın Efeler ilçesinde, yolda gördüğü yaralı köpeği aracına alıp veterinere götürerek tedavisini yaptıran şehiriçi şoförü Okan Can, kentte ‘Ayın Şoförü' seçilerek Büüykşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından çeyrek altınla ödüllendirildi.

Efeler Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi, geleneksel hale getirdiği program kapsamında ayın şoförünü belirledi. Aydın-İzmir Karayolu üzerinde bir aracın çarpması sonucu yaralı halde yolda kenarında yatan köpeği minibüse alan ve daha sonda kucağında Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veteriner Fakültesi'ne götürüp tedavi ettiren minibüs şoförü Okan Can, ayın şoförü seçildi. Ocak ayının şoförü seçilen 32 yaşındaki Can, altın ve plaketle ödüllendirildi.

Aydın Şoförler Odası Başkan Vekili Oktay Mantar, Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla Son Durak Tesisleri'nde düzenlenen törende şoför Can, çeyrek altın ödülünü Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun elinden aldı. Programa katılan Aydın Hayvan Hakları Koruma Derneği Başkanı Şenay Tekinbaş da duyarlı şoföre teşekkür sertifikası verdi.

Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın, ayın şoförü uygulamasının şoförler arasındaki motivasyonu arttırmasının yanı sıra şoförlerin gösterdikleri duyarlı davranışlarla insan olmanın güzel örneklerini ortaya koyduğunu söyledi.

Can dosta karşı gösterdiği duyarlı davranıştan dolayı şoförü tebrik eden Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu “Bu davranışı basın sayesinde gördüm. Şoförümüzün yaralı hayvanı yerden alması beni duygulandırdı. Aslında şoförümüz olması gerekeni yaptı. Gayet doğal bir şey yaptı. Biz bu davranıştan duyduğumuz mutluluğumuzu paylaşmak istedik. Tüm kentte yaşayan vatandaşların aynı duyarlılıkta olması bekliyoruz. Maalesef bazı insanlar onların can taşıdığını düşünmüyorlar. Bu konuda duyarlılığın artması gerekiyor” diye konuştu. Aydın Hayvan Hakları Koruma Derneği Başkanı Senay Tekinbaş ise “Aslında herkesin yapması gereken bir davranış. Bu örneklerin arttığını görmek bizleri mutlu ediyor. Şoförümüzün yaralı hayvanı veterinere götürürken ki hareketini izlerken çok duygulandım. İnşallah bu tür güzel olaylar artarak devam eder” diye konuştu.

İnsanlık vazifesini yerine getirdiğini ifade eden şoför Okan Can ise, “Hayvanları çok seviyorum. Köpek can çekişiyordu. İnsanlık vazifemi yaptım. Ancak hayvan hastanede ölmüş, çok üzüldüm” diye konuştu.