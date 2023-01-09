Yaralı köpek, jandarma tarafından kurtarıldı

Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma tarafından ayağından yaralı halde bulunan köpek, tedavisinin ardından yeniden doğaya bırakıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri Söke ilçesinde sokak hayvanlarını besleme çalışması sırasında ekipler bir köpeğin ayağından yaralı olduğunu fark etti. Muhafaza altına alınan yaralı köpek, tedavisinin yapılması için Kuşadası Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Gerekli tetkik ve tedavisinin ardından sağlığına kavuşan köpek, yeniden doğaya salındı.