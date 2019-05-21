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Yaralı Peçeli Baykuş koruma altına alındı

AYDIN (İHA) – Aydın’ın İncirliova ilçesinde yaralı olarak bulunan yavru Peçeli Baykuş, koruma altına alındı.

AYDIN (İHA) – Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaralı olarak bulunan yavru Peçeli Baykuş, koruma altına alındı.


İncirliova ilçesinde, yaralı bir baykuşu fark eden vatandaşlar, Aydın Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğünü durumdan haberdar ederek yardım talep etti. Peçeli Baykuş cinsi olduğu belirlenen yaralı baykuş, Aydın Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesine nakledildi. Tedavisine başlanılan ve durumu iyi olan baykuş, koruma altına alındı.

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