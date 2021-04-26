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Yaralı şahin tedavi altına alındı

Aydın’ın Germencik ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan yaralı şahin Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan yaralı şahin Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.


Germencik'te vatandaşlar evlerinin bahçesinde yerde hareketsiz halde duran şahini fark etti. Yırtıcı kuşun sağlık durumundan şüphe duyan vatandaşlar şahinin yaralı olduğunu anlayınca durumu Doğa Koruma ve Milli Parkla Aydın Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Yapılan ihbarın ardından bölgeye giden ekipler yaralı şahini teslim alarak Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne götürdü. Yaralı şahinin burada gerçekleştirilecek tedavi ve rehabilitasyon süreci akabinde doğaya salınacağı öğrenildi.

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