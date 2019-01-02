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Yaralı şahini, hayvan sever vatandaş sahip çıktı

Aydın’da avcılar tarafından yaralanan bir şahin, çevrecilerin ve hayvan severlerin tüm çabalarına rağmen kurtarılmadı.

Aydın'da avcılar tarafından yaralanan bir şahin, çevrecilerin ve hayvan severlerin tüm çabalarına rağmen kurtarılmadı.


Aydın'ın Köşk ilçesi Yavuzköy Mahallesi ile Sultanhisar Salavatlı arasında karayolu kenarında yaralı bir şahin bulundu. Şahinin av tüfeği ile yaralanmış vaziyette bulan Ersun Ubay, “Hava çok yağışlı idi. Yol kenarında şahinin uçmaya çalıştığını ancak uçamadığını görünce seyir halindeyken durup şahinin yanına gittim. Yaralı ve bitkin durumda olduğu için kaçmaya mecali yoktu. Şahini alıp hem yetkililere hem de veteriner hekime aradım. Stresli olduğu için verdiğimiz gıdaları yemek istemedi. Şırınga ile ağızdan da besledik. Ancak yaralı şahini kurtaramadık. Bu kuşların tabiata birçok faydası var. Sürüngenlerle ve tarla zararlıları ile ciddi mücadele ediyorlar. Eti de yenmez. Niçin vuruyorlar anlamış değiliz” diye konuştu.

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