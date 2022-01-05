İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yaralı Şahin'i jandarma kurtardı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde doğada yaralı halde bulunan Şahin, Jandarma ekipleri tarafından alınarak, doğa koruma ekiplerine sevk edildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde doğada yaralı halde bulunan Şahin, Jandarma ekipleri tarafından alınarak, doğa koruma ekiplerine sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Jandarma komutanlığınca, İsabeyli Mahallesi'nde icra edilen önleyici kolluk devriyesinde ova mevkiinde zeytin bahçesi içerisinde, 1 adet yaralı şahin cinsi kuş bulunarak tedavisinin yapılması için Aydın Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.