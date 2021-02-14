İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yaramaz kediyi itfaiye kurtardı

Aydın’ın Söke ilçesinde demir boruya kafası sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Aydın'ın Söke ilçesinde demir boruya kafası sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.


Edinilen bilgiye göre, Söke'de bir kedinin kafasının demir boruya sıkıştığı ihbarı üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke İtfaiye Amirliği ekipleri demir boruyu dikkatlice keserek, kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Demir borudan kurtulan kedi hızla bölgeden uzaklaştı. Vatandaşlar itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.