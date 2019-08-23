Yarası nedeniyle denize dönemeyen Caretta caretta koruma altına alındı

AYDIN (İHA) – Selçuk'un Pamucak sahilinde, doğaseverler tarafından bulunan ve başına aldığı darbe denize dönemeyen Caretta caretta türü iribaş bir deniz kaplumbağası, koruma altına alındı.

Küçük Menderes Nehri kenarındaki bakir bir sahada yaralı olarak kurulan kaplumbağaya yapılan kontrollerde, başından bir darbe aldığı tespit edildi. Aracın girmediği alandan alınan kaplumbağa, EKODOSD'un gönüllü veterineri Nevzat Yıldızlı'nın kliniğinde röntgeni çekildi.

Kafasındaki çatlak nedeniyle dalış yapamayan kaplumbağa için Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'den (DEKAMER) Prof. Dr. Yakup Kaska ile görüşüldü. Bir gün EKODOSD'ta gözlem altında tutulan kaplumbağa, Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürü Özcan Mersin'in de katılımıyla, orta bir yerde buluşularak DEKAMER'den gelen araca taşındı. Yaralı kaplumbağanın DEMAMER'de ki tedavisi yapılarak, iyileştikten sonra tekrar doğal yaşam alanı olan denize bırakılması sağlanacak.

Dikkatleri sayesinde Caretta carettayı fark ederek kurtulmasını sağlayan doğa gönüllüleri Tuğba Balaban ve Recep Fırat'a, EKODOSD tarafından birer teşekkür belgesi takdim edildi. Gönüllülere teşekkür eden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, “Trol avcılığı, denize atılan atıklar, özellikle naylon plastik poşetler, sürat yapan deniz araçları ve bazen de kasti vurmalar gibi nedenlerle deniz kaplumbağaları yaşamını yitirmektedir. Yaralı deniz kaplumbağaların görüldüğünde bilgi verilmesi halinde kurtulmaları sağlanmaktadır. Ölü olarak bulunan kaplumbağalar da, EKODOSD tarafından yerinden alınarak, DNA araştırmaları için topladıkları doku örneklerini ADÜ Biyoloji bölümüne, kaplumbağaları da mikroplastik araştırmaları için DEKAMER'e gönderilmektedir” dedi.