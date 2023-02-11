Yardım kolisinden çıkan not duygulandırdı

Kahramanmaraş Depremi'nin ardından tüm Türkiye, tek yürek olurken, depremzedelerin yaralarını sarmak için Aydın'da da vatandaşlar adeta seferber oldu. Ağır kış şartları sebebiyle hayatın zorlaştığı afet bölgesinde, depremzedeler için harekete geçen vatandaşlar, Aydın'ın tüm ilçelerinde topladıkları atkıdan bereye, monttan sobaya kadar birçok temel ihtiyaç malzemesini tırlarla afet bölgesine gönderdi. Bu çerçevede merkez ilçe Efeler'de de vatandaşlar tek yürek olurken, Efeler Belediyesi yardım standına bırakılan koliden çıkan not ise görenleri duygulandırdı. Standa bırakılan ve Efeler Belediyesi personelleri tarafından türlerine göre ayrılarak paketlenen yardım kolisinden bir oyuncak çıktı. En sevdiği oyuncağını depremzedeler için gönderen minik Mesude, yazdığı notla da yürekleri ısıttı.

Depremzede arkadaşlarına seslenen ve geçmiş olsun dileklerinde bulunan minik Mesude, notunda “Bütün güzel depremzede kardeşlerimden bir tanesine Aydın'dan hediyem” ifadelerine yer verdi.