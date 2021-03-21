Yardıma muhtaç hayvanlara Doğa Koruma el uzattı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şubesi'nden yapılan açıklamada, “İlimiz, Efeler ilçesinde yaralı halde bulunan iki adet Kukumav kuşu ve bir adet Karga; Kuşadası ilçesinde yaralı halde bulunan bir adet Gümüş martı ve Nazilli ilçesinde yuvasız kalan üç adet yavru Sincap' ın Müdürlüğümüzce tedavi ve rehabilitasyon çalışmalarına başlanmıştır” denildi.