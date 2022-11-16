Yarım asırlık kütüphanede, kitap okudular

Dünya Çocuk Kitapları Haftası çerçevesinde Ortaklar Halk Kütüphanesi'nde bir araya gelen çocuklar, birlikte kitap okudu.

Her yıl Kasım ayının ikinci Pazartesi günü başlayan Dünya Çocuk Kitapları Haftası çerçevesinde Aydın Gençlik Merkezi koordinesinde kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi. Aydın'ın Germencik ilçesi Ortaklar Mahallesi'nde bulunan ve yaklaşık yarım asırdır hizmet veren Ortaklar Halk Kütüphanesi'nde bir araya gelen çocuklar, kitap okudu. Ortaklar Genç Ofis'in faaliyetlerinin de anlatıldığı etkinlikte, çocuklar Kitap Okuma Halkaları Projesi çerçevesinde kitap okumanın önemine dikkat çekerek, herkesi okumaya davet ettiler.