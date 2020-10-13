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Yarım kilo esrarı iç çamaşırına gizlemiş

İstanbul’dan Aydın’a uyuşturucu sevkiyatı yapmaya çalışan şüphelinin üst aramasında iç çamaşırından yarım kilo esrar çıktı.

İstanbul'dan Aydın'a uyuşturucu sevkiyatı yapmaya çalışan şüphelinin üst aramasında iç çamaşırından yarım kilo esrar çıktı.


Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Ekipleri, İstanbul'dan Aydın'a bir otomobille uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarını aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, otoban girişinde içerisinde A.Y.A., C.K. ve E.K.'nın bulunduğu 48 AAE 788 plakalı otomobili durdurdu. Arabada ve şahısların üzerinde yapılan aramada, C.K.'nın iç çamaşırına gizlenmiş halde yarım kilo esrar ele geçirildi.


Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.Y.A. ve E.K. çıkartıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakılırken, C.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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