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(YARIN)Aydın'da buğday hasat kontrolleri devam ediyor

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, devam eden buğday hasat dönemi nedeniyle kontrollerine devam ediyor.


İl Tarım ve Orman Müdürlüğü il genelinde buğday hasat dönemi nedeniyle biçerdöver ve buğday hasat kontrolleri yapıyor. Müdürlük teknik personelleri tarafından yapılan kontrollerde dane kaybı yaşanıp yaşanmadığı, operatör belgeleri ve verimlilik kayıt altına alınıyor.


Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Aydın'da buğday hasat dönemi başladı. Hasat döneminin başlamasıyla il ve ilçe müdürlüğü teknik personelimiz dane kaybını minimuma indirmek için biçerdöver kontrollerini aralıksız devam ediyor. Hafta sonu da devam eden kontroller, hasat dönemi bitinceye kadar sürecek” denildi.

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