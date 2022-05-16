Yarışlar kenti Magnesia'da müsabakalar yeniden başladı

Geçmişinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve kültürel mirasları ile açık hava müzesi olan Aydın'ın Germencik ilçesinde bulunan ve ‘Yarışlar Kenti' olarak bilinen Magnesia Antik Kenti'nde müsabakalar başladı. Yaklaşık 190 metre pisti ile günümüze kadar gelen en büyük stadyum olma özelliği taşıyan Magnesia Antik Kenti'ndeki stadyumda betimlenen 150'ye yakın kabartmalarda ise genellikle yarışma türleri ve yarışmada verilen ödüller betimlenmiştir. Bu çerçevede Gençlik Haftası etkinlikleriyle tarih ve sporu iç içe getiren Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, antik kentte okçuluk müsabakaları gerçekleştirdi. Antik kentte bir araya gelen Aydınlı okçular ise müsabakalarda kıyasıya mücadele etti.

Müsabakalar ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise “Yarış Kenti Magnesia'da müsabakalar yeniden başlıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Gençlik Haftası Kutlamaları çerçevesinde Magnesia Antik kentinde sporcularımızla okçuluk müsabakası düzenlendi” ifadeleri yer aldı.