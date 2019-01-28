Yarıyıl tatil atölyelerine büyük ilgi

Kuşadası Belediyesi tarafından çocukların yarıyıl tatillerini eğlenceli geçirmelerini sağlamak ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlediği ‘Yarıyıl Tatil Atölyeleri’ büyük ilgi gördü.
Kuşadası Belediyesi tarafından çocukların yarıyıl tatillerini eğlenceli geçirmelerini sağlamak ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlediği ‘Yarıyıl Tatil Atölyeleri' büyük ilgi gördü.
Kuşadası Belediyesi Drama Eğitmeni Mehmet Turan koordinatörlüğünde gerçekleşen taş boyama, çoraptan kukla yapımı, tişört boyama ve pet şişeden saksı yapımı atölyelerine katılan 6-12 yaş arası 600 çocuk yarıyıl tatilinde keyifli vakit geçirdi.