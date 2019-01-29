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Yarıyıl tatili etkinlikleri film gösterimiyle sürüyor

Kuşadası Belediyesi çocukların yarıyıl tatilini daha eğlenceli geçirmelerini sağlamak amacıyla etkinlikler düzenlemeyi sürdürüyor.


Düzenlenen eğitici atölyeler ve Kuşadası Belediye Tiyatrosu tarafından sergilenen “Deniz Dibinde Zil Sesi” adlı oyununun ardından “Bizim Köyün Şarkısı” isimli sinema filminin ücretsiz gösterimi yapıldı.


Kuşadası Belediyesi Erkan Yücel Sahnesi'nde düzenlenen film gösterimi Kuşadalı miniklerden yoğun ilgi gördü. “Güldüy Güldüy” ekibinin çocuk oyuncularının rol aldığı, yönetmenliğini Tuğçe Soysop'un yaptığı “Bizim Köyün Şarkısı” isimli film, 29 Ocak Salı günü (bugün) ve 30 Ocak Çarşamba günü Erkan Yücel Sahnesi'nde, 31 Ocak Perşembe günü Kuşadası Belediyesi Davutlar Düğün Salonu'nda, 1 Şubat Cuma günü ise Kuşadası Belediyesi Güzelçamlı Düğün Salonu'nda saat 14.00'da tekrar gösterilecek.

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