Yasağın ardından Aydın sokakları hareketlendi

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından, günlük işlerini görmek isteyen vatandaşlar haftanın ilk iş gününde Aydın'daki sokakları hareketlendirdi.

Aydın'da vatandaşlar özellikle Atatürk Kent Meydanı, Adnan Menderes Bulvarı, Yağcılar İçi gibi sokak ve caddelerde yoğunluk oluşturdu. Hafta sonu sokağa çıkma yasağından dolayı caddeler boş kalırken, dün 24.00 itibari ile yasağın sona ermesinden sonra vatandaşlar haftanın ilk iş gününde sokaklarda araç ve yaya trafiğinde hareketlilik oluşturdu.

65 yaş üstü vatandaşlar ile 20 yaş altı genç ve çocukları kapsayan sokağa çıkma yasağı ise devam ederken, yasağa uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulanmaya devam ediliyor.