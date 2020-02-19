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Yaşam Boyu Göz Sağlığı Halk Eğitimi gerçekleşti

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi, Aydın Altı Nokta Körler Derneği ve Efeler Belediyesi işbirliği ile "Yaşam Boyu Göz Sağlığı" konusunda halk eğitimi gerçekleştirildi.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi, Aydın Altı Nokta Körler Derneği ve Efeler Belediyesi işbirliği ile "Yaşam Boyu Göz Sağlığı" konusunda halk eğitimi gerçekleştirildi.


Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Pınar Okyay ve Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Eralp Atay koordinatörlüğünde, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Harun Çakmak, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Arş. Gör. Dr. İsmail Çevik ve Psikiyatri Ana Bilim Dalı'nda görevli Uzman Psikolog Özge Çelik'in sunumları ile eğitim gerçekleştirildi.


Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Eralp Atay'ın halk eğitimi ile ilgili bilgilendirme konuşması ile başlayan eğitimde, yaşam boyu göz sağlığı kapsamında önlenebilir görme kayıpları, bu hastalıkların önlenmesi ve tedavileri ile körlüğün psikolojik yönü konuları çerçevesinde üç sunum yapıldı. Sunumların ardından Aydın Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Bayram Özen tarafından bilgilendirme konuşması yapıldı.


Toplumun her kesiminden birçok kişinin katıldığı eğitimde, sunumlar ardından katılımcıların soruları, görüş ve önerileri alındı. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Pınar Okyay ve Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Eralp Atay'ın kapanış konuşmalarının ardından program sona erdi.

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