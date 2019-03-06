Yaşama tutunduğu hastanede doğum günü sürprizi

Aydın'ın Nazilli İlçesinde yaklaşık 5 ay önce geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve yaşama tutunan genç tedavi gördüğü Nazilli Devlet Hastanesi çalışanlarının doğum günü sürprizi ile çok mutlu oldu.

Geçtiğimiz 19 Ekim 2018 tarihinde arkadaşı ile geçirdiği motosiklet kazasının ardından arkadaşını kaybeden, kendisi de ağır yaralanarak uzun süre yoğun bakımda kaldıktan sonra yeniden hayata tutunan ve hastanenin Palyatif Bakım Merkezinde tedavisi süren Emrah Kuzuoğlu için doğum günü partisi düzenlendi. Palyatif Bakı Merkezi çalışanlarının Emrah ve ailesine yaptığı sürpriz doğum günü partisi hem çalışanları hem de aileyi çok mutlu etti. Tedavi gördüğü yatağının üzerinde Felçli kendisine yapılan sürprizi ancak gözleri ile takip edebilen Emrah Kuzuoğlu, 27. yaşını hastanede kutladı. Kendisi için hazırlanan doğum günü pastasındaki mumları kendisi üfleyemediği için annesi tarafından söndürülen mumların ardından alkışlarla doğum günü kutlanan Emrah'a hastane çalışanları çeşitli hediyeler verdi.

Duygusal anlarında yaşandığı sürpriz partide hastane çalışanları ve Hastanenin Başhekimi Opr. Dr. Şafak Çalışkan gözyaşlarını tutamadı.

2015 yılı mayıs ayında Palyatif Bakım Merkezinin faaliyete geçtiğini ifade eden Başhekim Çalışkan; “23 yataklı palyatif servisimizden bu güne kadar yaklaşık 850-900 hastamız hizmet aldı. Bununla da kalmayan servisimiz Türkiye'nin dört bir yanından gelen hemşirelere de örnek oldu. Burada eğitim gören hemşirelere sağlık bakanlığı onaylı Palyatif Bakım Hemşireliği sertifikası verildi. Her yıl da iki defa kurs düzenleniyor. Ekibimiz bünyesinde fizik tedavi uzmanları palyatif bakım hemşireleri, psikiyatristler ve manevi destek birimimiz hizmet veriyor. Burada hastalarımıza tedavi desteği yanı sıra hasta yakınlarının da konforlarını sağlamak ve manevi açıdan da destek vermektir. Burada hasta memnuniyeti üst düzeyde. Biz de bunu gördükçe büyük gurur duyuyoruz.” dedi.

Sürpriz doğum günü partisi ile ilgili de bilgi veren Başhekim Çalışkan; “Yaklaşık dört ay önce geçirdiği kaza sonucu ağır yaralı olarak hastanemize getirilen ve tedavisi süren Emrah isimli gencimizin doğum günü için toplandık. Emrah 4 buçuk aydır hastanemizde. Bu doğum günü sayesinden hem hastalarımızla hem de hasta yakınlarımızla bir araya geldik. Hastalarımızın ve hasta yakınlarımızın memnuniyeti de bizi çok mutlu etti” dedi.