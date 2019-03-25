Yaşar Baş'tan Cumhur ittifakına destek açıklaması

Ak Parti'den Belediye Başkan aday adaylığını açıklayan ancak Cumhur İttifakı tarafından Nuri Güler'in aday gösterildiği Aydın'ın Köşk ilçesinde Yaşar Baş, Cumhur İttifakı adayı Nuri Güler'e tam destek verdiğini açıkladı. Ülkenin içinde bulunduğu durum nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gösterdiği adaya tam destek vermesi gerektiğine inandığını kaydeden Yaşar Baş, “Seçimler yerel seçim olmaktan çıkmıştır. Bu nedenle ‘beka sorunu'na karşı Cumhur ittifakının yanında ve destekçisiyim” dedi.

Aydın'ın Köşk ilçesinde Ak Parti'den 31 Mart yerel seçimleri için belediye başkan adaylığını açıklayan işadamı Yaşar Baş, seçimlere 6 gün kala yaptığı açıklamada partisinin aday gösterdiği Cumhur İttifakı'nın adayı Nuri Güler ve ekibine sonsuz destek verdiğini söyledi. Siyasette bazen şartların zamanla değiştiğini ve bu değişimde ülkesini seven biri olarak ‘Önce memleketim' felsefesi ile hareket etmek zorunda olduklarını kaydeden Yaşar Baş, “Doğup büyüdüğüm şehrim Köşk ilçemize hizmet etmek sevdası ile yerel seçimler öncesi aday adaylığımı açıkladım. Ancak seçime az bir zaman kala seçimlerin yerel seçim olmasına rağmen ülkemizdeki bazı şartların ciddi anlamda değiştiğini ve olayın ülkenin beka sorunu haline geldiğini gördük. Bu kapsamda inandığım liderim Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği adayın arkasında ve destekçisiyim” diye konuştu.