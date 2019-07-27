Yaşar Büyükanıt hastaneye kaldırıldı

Emekli olduktan sonra Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki yazlığında yaşayan eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
Emekli olduktan sonra Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki yazlığında yaşayan eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Soğucak'taki villasında rahatsızlanan Yaşar Büyükanıt, ambülansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi acil serviste yapılan Büyükanıt'ın tedavi altına alındığı öğrenildi. Büyükanıt'ın uçakla İstanbul'a giderek, tedavisine orada devam edeceği belirtildi.