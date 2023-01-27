İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yaşlı adam arabada ölü bulundu

Aydın’ın Efeler ilçesinde Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi otoparkında araba içerisinde bir kişi ölü bulundu.

Aydın'ın Efeler ilçesinde Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi otoparkında araba içerisinde bir kişi ölü bulundu.



Olay, Efeler ilçesi Aydın Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastane otoparkı içerisinde park halinde bulunan otomobilde bir kişi ölü bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede yaşlı adamın öldüğü tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin Erdal Horzum (60) olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri araç ve çevresinde inceleme başlattı. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.