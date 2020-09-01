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Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Aydın’ın Efeler ilçesinde yaşlı adam yakınları tarafından evinde ölü bulundu.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşlı adam yakınları tarafından evinde ölü bulundu.


Olay, Köprülü Veysipaşa Mahallesi'nde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki üç katlı bir apartmanın ikinci katında yaşayan Halil Yaldız'ı (69) hareketsiz bir şekilde yatar vaziyette bulan yakınları 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı adamın iki kez kalp ameliyatı olduğu ve kanser tedavisi gördüğü iddia edildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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