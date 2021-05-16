İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde yalnız yaşadığı öğrenilen yaşlı adam komşuları tarafından ölü olarak bulundu.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yalnız yaşadığı öğrenilen yaşlı adam komşuları tarafından ölü olarak bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Yeni Sanayi Mahallesi 1004 sokakta bulunan müstakil evde yalnız yaşadığı öğrenilen Bekir Bekik'e (70) yemek getiren komşuları yaşlı adamı yerde hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı adamın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.