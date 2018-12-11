Yaşlı adam kalp pili bekliyor

Aydın'ın Didim ilçesinde ikamet eden 63 yaşındaki Hasan Çalışkan'ın 2,5 yıl önce taktırdığı kalp pili hastanedeki tetkikleri sonucunda değişmesi gerektiğine karar verildi. Aydın'daki devlet hastanelerinde kalp pili bulunmadığından pil değişimi yapılamayan Çalışkan, özel hastanelerde gücü yetmediğinden devletin kendisine yardım etmesini istiyor.

Didim Efeler Mahallesinde ikamet eden evli ve bir çocuk babası Hasan Çalışkan (63) 2,5 yıl önce kalp ameliyatı oldu ve kalbine pil takıldı. Yüzde 100 engelli raporu bulunan Çalışkan 6 ayda bir rutin kalp kontrollerini de yaptırıyordu. Son yapılan kontrollerde Çalışkan'ın kalp pilinin değişmesi gerektiği kanaatine varılmasının ardından Hasan Çalışkan, Aydın devlet hastanesine giderek, kalp pilinin değişmesini istedi.

Süreci anlatan Çalışan, "Ben 2,5 yıl önce kalp ameliyatı oldum. O zaman bana devlet hastanesinde ameliyatla pil taktılar ve 7 ila 9 yıl arasında pilin ömrü olduğunu söylediler. Son yapılan kontrollerde pilin bitme noktasında olduğunu söylediler. Ardından Aydın'a devlet hastanesine gittim ve bana pilin olmadığını söylediler. Diğer hastanelerde de yokmuş. Bize söylenen dövizden dolayı fiyat artmış ve en yakın süre olarak gelecek yılı söylediler. Benim ise o zamana kadar vaktim var mı yok mu bilmiyorum. Özel hastanelere gittim. Pil'in % 30'unu devletin ödediğini söylediler, geriye kalan kısmını da kendimizin ödeyeceğini söylediler. Bu tutarda hastanelere göre yaklaşık 9 ila 11 bin TL arasında fiyat ,tutuyor. Benim bunu ödeme durumum yok" dedi.

Çalışkan, Didim Kaymakamlığına başvuruda bulunduğunu fakat çıkacak yardım tutarının yeterli olmayacağını öğrendiğini belirterek "Ben Valimize ve Bakanımıza sesleniyorum. Çaresizim, hangi devlet hastanesinde bu pil varsa bana yardımcı olsunlar. Ben yaşamak istiyorum. Özel hastane konusunda da duyarlı vatandaşlardan destek bekliyorum. Bu konuda yetkili mercilere sesleniyorum, lütfen bana yardımcı olun" diye konuştu.