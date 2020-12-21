Yaşlı adam yakınları tarafından ölü bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir evde yalnız yaşayan 80 yaşındaki Muhammet Çelik yakınları tarafından ölü bulundu.

Olay, Kemer Mahallesi 1704 sokak üzerindeki bahçeli bir evde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek başına yaşayan 80 yaşındaki Muhammet Çelik, sabah saatlerinde sobasını yakmak ve kahvaltısını hazırlamak üzere eve gelen yakınları tarafından evin bahçesinde yerde yatar vaziyette bulundu. Yaşlı adamın yakınları durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Çelik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Çelik'in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.