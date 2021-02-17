Yaşlı çift, elektrikli battaniyenin neden olduğu yangında öldü

Aydın'ın Didim ilçesinde elektrikli battaniyeden çıkan yangında dumandan zehirlenen yaşlı çift olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olay, Efeler Mahallesi 1447 Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, maliyeciler sitesi olarak bilinen sitede yaşayan Kemal Küçük (82) ve eşi Emine Müşerref Küçük (78) gece elektrikli battaniyeyi çalıştırarak uyudu. Elektrikli battaniyenin arızalanması sonucu çıkan yangın sebebiyle ev duman altında kaldı.

Dumanı fark eden komşular durumu polise ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen emniyet güçleri pencereyi kırarak eve girdi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede yaşlı çiftin dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı çiftin cenazeleri savcılık incelemesinin ardından Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.