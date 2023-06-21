Yaşlı çınarlar, anlattıklarıyla geçmişe ışık tutacak

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde yaşayan yaşlı çınarlar, görüntülü kayıt altına alınarak anlattıkları hatıralarıyla ilçenin hafızasını oluşturuyorlar.

Sakin Şehir unvanına sahip Aydın'ın Yenipazar ilçesi, tarihi ve doğal güzellikleri ile dikkat çekerken, ilçe belediyesi tarafından hayata geçirilen proje ile yaşlı çınarlar da ilçenin tarihine ışık tutacak. Hayata geçirilen proje çerçevesinde ilçe genelinde yaşayan yaşlı vatandaşlar ilçenin geçmişini ve hatıralarını anlatacak. Görüntülü olarak kayıt altına alınan anlatımlar ile ilçenin hafızasının oluşturulması hedefleniyor. Gelecek yıllara arşiv bırakmak maksadıyla başlatılan çalışmalar ise aralıksız devam ederken, artık ilçe merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde de ikamet eden yaşlı çınarlar kayıt altına alınıyor.