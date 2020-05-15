Yaşlı kadın plazma tedavisiyle koronayı yendi

19 teşhisi ile yatırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde ilk immün plazma tedavisi uygulanarak sağlığına kavuşan yaşlı kadın, hastaneden alkışlar eşliğinde uğurlandı.

Pozitif korona sonucundan sonra yapılan ilaç uygulamalarına rağmen durumu ağırlaşan 64 yaşındaki F.K'nın tedavisinde, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü organizasyonu sonucu ilde tedavi görerek iyileşen bir hastadan elde edilen immün plazma kullanıldı. Yoğun bakım servisinde immün plazma tedavisini uygulandıktan sonra hızlı bir şekilde iyileşme seyrine giren hasta F.K. ilk önce solunum cihazından ayrıldı. Yapılan son testlerle Covid-19'u yendiği belirlenen hastamız, 11 Mayıs ta yoğun bakımdan çıkarılıp, normal servise alındı sonrasında tamamen iyileştiği belirlenen hastamız 26 gün sonra şifa ile taburcu edildi.

26 gün süren tedavinin ardından taburcu olan Hasta F.K., "Plazma bağışı sayesinde sağlığıma kavuştum, Tüm çalışanlara teşekkür ediyorum, ellerine sağlık. Onların sayesinde tekrar hayattayım. Buradan tüm hastalarımıza seslenmek istiyorum. Devletimizin talimatlarına harfiyen uysunlar, evlerde kalmalarını istiyorum'' ifadelerini kullandı.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, Aydın'da şimdiye kadar 5 hastaya immun plazma tedavisi uygulandığını kaydetti. Bu süreç hastalığı atlatarak sağlığına kavuşan vatandaşlara, immün plazma bağışı yapılmalarının önemini bir kez daha hatırlatıldı.