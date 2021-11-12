Yaşlı kadın yangında hayatını kaybetti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde müstakil bir evde meydana gelen yangında, yaşlı kadın yanarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Arslanlı Mahallesi 3176 Sokaktaki müstakil evden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazilli İtfaiye Amirliği ekipleri bölgeye gelerek evi saran alevlere müdahale etti. Ekiplerin uzun uğraşlarının ardından alevler söndürüldü. Yangına uykusunda yakalanan ve evde yalnız yaşadığı öğrenilen 81 yaşındaki Vicdan Uysal'ın cesedine, küle dönen evde ulaşıldı. Yaşlı kadının cesedi Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.