Yaşlı kadına kabusu yaşatan şüpheliler tutuklandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde korona virüs bahanesiyle koruyucu tulum giyerek hırsızlık amaçlı girdikleri evde yaşlı kadının ellerini, kollarını ve ağzını koli bandıyla bantlayıp kabusu yaşatan ve polis ekipleri tarafından yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Olay, Fatih Mahallesi Batı Aydın Bulvarı üzerindeki bir apartmanın 3'üncü katında 7 Mart 2022 Pazartesi günü saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi ile birlikte yaşayan 65 yaşındaki S.A. isimli kadın evde yalnız olduğu sırada evinin zili çaldı. Megafondan yaşlı kadına seslenen şahıslar ilaçlama için geldiklerini söyleyerek apartman kapısını açtırdı. Yaşlı kadının dairesinin bulunduğu kata çıkan ve üzerlerinde Korona virüse karşı koruyucu beyaz tulum ve maske bulunan şahıslar kadına evde ilaçlama yapacaklarını söyleyerek eve girdi. İçeride elektrikli bir alet çalıştırarak odayı dezenfekte ettiklerini ifade eden şahıslar daha sonra S.A.'ya evin diğer odasına gitmesini söyledi. Evin salonuna geçen yaşlı kadına aniden saldırarak ellerini ve ağızlarını bağlayıp, bağırmaması için ağzını bantlayan şahıslar evde değerli eşya aramaya başladı. Evi darmadağın eden şahıslar daha sonra yaşlı kadının ellerini ve ağzını çözdü. Yaşlı kadını tehdit eden şahıslar kadına olayı kocasına anlatmamasını söyleyerek, “Bu olayı sakın kocana anlatma, yoksa kocanı öldürürüz” diyerek tehdit etti. Kadına tehditler savurup korkutan ve kabusu yaşatan 4 şahıs daha sonra evden hızla çıkarak bölgeden uzaklaştı.

4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü olaydan 2 saat sonra şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüphelilerin Kuşadası ilçesinde oldukları bilgisine ulaşan şüphelilerin saklandıkları eve operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda Ç.T., M.T., U.T. ve S.A. kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheliler gerekli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan 4 şüpheliden M.T, U.T, S.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.