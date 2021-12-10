Yaşlı kadını telefonla 3 milyon lira dolandıran şahıs tutuklandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşlı kadını telefonla dolandırarak 3 milyon lirasını alan ve polisin operasyonu ile yakalanarak adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay Nazilli merkez Aydoğdu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli gurbetçi olduğu öğrenilen H.G. (76) isimli yaşlı bayanı telefonla arayarak kendisini asker, polis, hakim ve savcı gibi tanıtan dolandırıcılar iki ay içerisinde toplam 3 Milyon TL dolandırdı. Son olarak tekrar dolandırıcıların telefonla arayıp para istemesi üzerine polise müracaat eden yaşlı kadın dolandırıldığını anladı. Nazilli Polisinin saatlerce hazırlandığı operasyona 9 ekip katıldı. Her sokakta tedbir alan polis ekipleri yaşlı kadından parayı teslim almak üzere buluşma yerine gelince düğmeye bastı. Polisler şüpheliyi kovalamaca sonucu yakaladı. Film sahnelerini aratmayan operasyon sonrası yakalanan İ.E.H. isimli şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Nazilli Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli şahıs çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Tutuklanan şahıs adliye

çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakıldı.